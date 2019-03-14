Дом для сопровождаемого проживания людей с ОВЗ может появиться в Пскове

17:39, 14 марта 2019, ПАИ

Дом, адаптированный для сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, может появиться в Пскове. Реализацию новых совместных социальных проектов обсудили 14 марта председатель Комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян и управляющая делами общественно-полезного союза «Инициатива Псков» Марта Фаренкамп (Германия), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Марта Фаренкамп поблагодарила руководство администрации области за конструктивное взаимодействие и сотрудничество в реализации социальных проектов. Она также выразила заинтересованность в расширении работы по сопровождаемому проживанию инвалидов. В частности, она сообщила о готовности ОПС «Инициатива Псков» за счет средств благотворителей построить дом людей с ограниченными возможностями. Для реализации проекта Марта Фаренкамп предложила использовать типовой проект подобных сооружений, разработанный немецкими архитекторами.

Предполагается, что здание разместится в Пскове в непосредственной близости к отделению сопровождаемого проживания, которое в конце прошлого года при поддержке немецкой стороны открылось в бывшем образовательном центре Производственно-интеграционных мастерских. Сейчас там проживают 8 молодых женщин, которые ранее находились на социальном обслуживании в Первомайском психоневрологическом интернате.

Армен Мнацаканян инициативу поддержал и со своей стороны пообещал оказать все необходимое содействие, в том числе в подготовке и адаптации проектной документации, согласовании проекта с профильными ведомствами. «Этот проект прекрасно дополнит существующую единую систему по сопровождению и адаптации людей с особенностями развития, которая на протяжении многих лет успешно реализуется в регионе», — заметил он.

В рамках встречи стороны также проанализировали работу, которая уже проведена регионом по созданию филиала Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов в Великих Луках. В этом году там откроется тренировочное отделение мастерских, на базе которого люди с особенностями развития будут проходить обучение. Марта Фаренкамп выразила готовность подключиться к работе по созданию производственных отделений на базе великолукского филиала.

Армен Мнацаканян отметил, что сейчас есть несколько вариантов для размещения производственных площадок, из которых в ближайшее время будет выбран наиболее удачный. «В Великих Луках много крупных производственных предприятий, которые могут способствовать появлению новых направлений для занятости молодых инвалидов», — заметил председатель комитета.

Кроме того, стороны приняли решение подготовить проект комплексного использования свободной территории Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца в городе Пскове.

На встрече также были подняты вопросы участия немецкой делегации в Ганзейских Днях Нового времени и праздновании 20-летия Производственно-интеграционных мастерских, которые в 1999 году были созданы в городе при активной помощи общественно-полезного союза «Инициатива Псков».