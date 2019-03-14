За торговлю суррогатом жительница Дедович предстанет перед судом

09:50, 15 марта 2019, ПАИ

45-летняя жительница Дедовичского района предстанет перед судом за торговлю суррогатом алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 6 по 9 декабря 2018 года женщина, находясь по месту жительства, кустарным способом изготовила спиртосодержащую жидкость, которую хранила до 11 декабря. В этот день при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» она сбыла продукцию объемом 780 см3, которая не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при употреблении в пищу.

Санкция части 1 статьи 238 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.