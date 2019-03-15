Перекрёстные выставки в честь Римского-Корсакова пройдут в Санкт-Петербурге и Плюсском районе

09:34, 15 марта 2019, ПАИ

В рамках празднования 175-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова пройдут перекрёстные выставки в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга с 20 по 23 марта и в музее-усадьбе композитора в Плюсском районе с 17 марта по 22 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

17 марта в мемориальном музее-усадьбе откроется выставка «Путешествие в мир оперы», где будут представлены около 40 экспонатов из Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Это художественные работы, выполненные Саксоном, Афанасьевым, Тихоновой и Карло Чиколли на бумаге в различных техниках: эскизы костюмов и декораций к операм «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок», «Садко» и «Псковитянка».

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» проводит целый цикл мероприятий, посвященных 175-летию Н. А. Римского-Корсакова под общим названием «Русский гений», которые начнутся 20 марта с открытия памятной выставки. Здесь будут представлены предметы, принадлежавшие Римскому-Корсакову и его семье, ныне ставшие экспонатами трех мемориальных музеев композитора.

Один из них из фондов псковского музея. Это клавир (переложение для пения с фортепиано) первого издания оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (издан в 1906 году в Лейпциге издательской фирмой М. П. Беляева). Клавир предваряют два текста: «Замечания к постановке и исполнению» самого Н. А. Римского-Корсакова и «Замечания к тексту» В. И. Бельского, многолетнего соратника и автора либретто четырех опер композитора.

Также посетители смогут увидеть семейную икону «Спас Вседержитель» из коллекции «Мемориальные предметы» Государственного дома-музея Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине и одну из дирижерских палочек композитора, хранящуюся в фондах Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

В этот же вечер в 19:00 состоится общедоступный концерт-приношение. Выступят архиерейский хор Тихвинской епархии под управлением регента Дмитрия Жуйкова и ансамбль ручных колокольчиков «Перезвоны» под руководством Ольги Железниковой.

22 марта в Исаакиевском соборе прозвучит духовная музыка композитора и его учеников в исполнении концертного хора Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Прозвучат произведения Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева, П. Чайковского, М. Мусоргского. Начало в 19:00.