Военно-политическую академию возродят в России до конца года

14:08, 15 марта 2019, ПАИ

В России до конца 2019 года планируется возродить Военно-политическую академию (ВПА), сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Отмечается, что высшее учебное заведение планируется открыть на базе Военного университета. Как предполагается, в обновлённой ВПА будут готовить заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

История ВПА началась в 1919 году, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время в академию могли поступить только офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.

В настоящее время правопреемницей академии стал Военный университет. Рассматриваются два варианта: переименование с корректировкой учебных программ либо разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов.