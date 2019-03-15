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Общество

Военно-политическую академию возродят в России до конца года

В России до конца 2019 года планируется возродить Военно-политическую академию (ВПА), сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Отмечается, что высшее учебное заведение планируется открыть на базе Военного университета. Как предполагается, в обновлённой ВПА будут готовить заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

История ВПА началась в 1919 году, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время в академию могли поступить только офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.

В настоящее время правопреемницей академии стал Военный университет. Рассматриваются два варианта: переименование с корректировкой учебных программ либо разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов.

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