Благоустройством парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове займется ООО «Модулор»

11:04, 15 марта 2019, ПАИ

Благоустройством парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове займется общество с ограниченной ответственностью «Модулор». На сайте госзакупок сообщается, что эта организация победила в ходе электронного аукциона 13 марта и теперь ей предоставлено право на разработку проектно-сметной документации.

Цена контракта составляет 294 тыс. 562,82 рубля, при этом начальная цена была 1 млн 472 тыс. 814,02 рублей. Всего рассматривалось 5 заявок.

Техническое задание предусматривает ремонт (замену) покрытий дорожек и площадок, устройство новых дорожек и площадок в твердом покрытии в соответствии с согласованной схемой планировочной организации земельного участка, разработанной на основе дизайн-проекта, устройство велодорожек в твердом покрытии, устройство площадки в месте установки памятника Стражам границы, установку бортовых камней вдоль дорожек и площадок, устройство освещения на опорах с размещением на них иллюминации, конструктивные решения расположения элементов обустройства (малые архитектурные формы (скамейки, урны и так далее) ремонт (регулировку) колодцев, газовых коверов, обеспечение водоотведения, озеленение (посадку кустарников), рекультивацию газонов.