По студенческим общежитиям Пскова прошёл антинаркотический рейд

20:29, 15 марта 2019, ПАИ

Сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области организовали рейд, приуроченный к проведению первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, в этом мероприятии вместе с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняли участие представители ПДН УМВД России по городу Пскову, Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», а также волонтеры антинаркотического движения, члены народной дружины и казачьего общества «Казачья стража».

Оперативно-профилактический рейд был направлен на предупреждение, выявление, пресечение и профилактику преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление среди студенческой молодежи лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

В областном центре рейд прошел по студенческим общежитиям средних специальных учебных заведений и общественным местам массового нахождения молодежи. Студентам рассказали о проблеме, связанной с распространением наркотических средств «бесконтактным способом», напомнили об опасности, которой молодые люди подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики. Шла речь и об установленной законом ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Стражи порядка побеседовали с комендантами общежитий, обратили их внимание на методы профилактической работы в молодежной среде, раздали памятки с номерами телефонов доверия и дежурных частей полиции, пояснили алгоритм действий в случае получения информации или выявления правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В рамках рейда проведены 93 беседы о вреде наркотических средств и психотропных веществ, уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. А 17 лиц прошли добровольное тестирование на содержание наркотических средств. Причем, у одного из студентов экспресс-тест выявил положительный результат.