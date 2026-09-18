Вакцинироваться от гриппа могут голосующие на избирательном участке в Пскове

13:15, 18 сентября 2026, ПАИ

Передвижной медицинский комплекс работает на избирательном участке № 1 в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ. Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что в дни голосования – 18, 19 и 20 сентября – совместно с региональным министерством здравоохранения реализуется проект по защите здоровья избирателей. Основная цель программы – совместить голосование на избирательных участках, проведение диспансеризации и прививочной кампании.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Министерство пошло нам навстречу, и мы уже третий год подряд в каждом районе области и в каждом городе устанавливаем автобусы, в которых медицинские специалисты проводят прививочную кампанию и преддиспансеризацию», – отметил он и обратил внимание, что особенно эта услуга востребована в сельских населённых пунктах.

По словам председателя облизбиркома, этот проект планируется продолжить и в рамках следующих избирательных кампаний.

Начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Псковской области Оксана Тесленко в свою очередь подчеркнула, что в регион поступила первая партия вакцины в этом году. Все вакцины имеют обновлённый состав по отношению к предыдущему эпидсезону.

Согласно рекомендациям ВОЗ, вакцины имеют высокий профиль безопасности и хорошую переносимость. «Сейчас самое благоприятное время для проведения вакцинации, в период сентябрь – ноябрь, и мы надеемся, что жители региона поддержат не только избирательную кампанию на участках, но и помогут создать коллективный иммунитет против вирусов», – сказала она.

«Я шла встречать внука с квеста, увидела, что можно сделать прививку, и привилась. Это очень удобно для избирателей: люди проголосовали и могут вакцинироваться», – отметила удобство услуги местная жительница Татьяна Гришина.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.