Депутат Антон Минаков проголосовал на выборах в Псковской области

13:26, 18 сентября 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и депутатов Заксобрания области восьмого созыва сегодня, 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.

«Только что принял участие в голосовании. Убеждён, что каждый гражданин нашей страны обязан прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг, поскольку мы живём сейчас в непростое время. Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находится наше государство, поэтому я считаю, что граждане не могут оставаться равнодушными к выборам», – отметил Антон Минаков.

Он добавил, что особенно важно участвовать в выборах такого уровня, которые проходят в Государственную Думу и в Законодательное Собрание Псковской области.

«Призываю всех прийти на избирательные участки с 18 по 20 сентября и отдать ваш голос избирательному объединению и кандидату, которым вы доверяете», – сказал Антон Минаков.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.