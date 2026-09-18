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Наталия Соколова рассказала, как выходить из школьных конфликтов

Конфликты в школе – это не всегда драка, оскорбления или крики. Это и споры за оценку, насмешки одноклассников и недопонимания с учителем. О том, как выходить из таких ситуаций, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей авторской программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

Фото: ПАИ

Она подчеркнула, что конфликт – это сигнал, что что-то пошло не так. Но если действовать сгоряча, можно легко испортить не только настроение и отношения, но и свою репутацию на годы.

«Ситуации бывают разные. Недовольный оценкой ребёнок жалуется маме, что учитель к нему несправедлив, а то и вообще – травит ребёнка. Как поступить родителю? Правильно! Прийти к учителю и поговорить. Спокойно. Без скандала. Спросить про требования, узнать про успехи чада, уточнить, почему такие оценки. И посоветоваться, как их исправить, что нужно изменить, чтобы быть успешным. Может, в принципе, стоит начать с контроля выполнения домашних заданий», – отметила Наталия Соколова.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области назвала три главных правила поведения в конфликтной ситуации. Первое, что нужно сделать, прежде чем что-то сказать или сделать, нужно остановиться. Если эмоции зашкаливают, можно сказать: «Я сейчас не готов обсуждать это. Давай вернёмся через 10 минут».

Второе правило гласит, что нужно отделить человека от проблемы. Не переходить на личности. Говорить о своих чувствах и фактах, а не об оценках других. Например: «Мне обидно, что ты не уважаешь моё мнение» вместо «Ты плохой».

Третье правило – это искать решение, а не виноватого. Спросить себя: «Что я хочу получить в итоге?» Если цель – прекратить насмешки или несправедливость, нужно не победить в споре, а остановить травлю.

«Школьные конфликты – не катастрофа. Это возможность научиться общаться, отстаивать своё мнение и понимать других. И если каждый раз, когда возникает ссора, вы будете помнить три правила – пауза, уважение, поиск решения – вы выйдете из любой ситуации без ущерба для своей репутации, а может быть, даже с новой силой и уважением окружающих», – обратила внимание Наталия Соколова.

Уполномоченный добавила, что в каждой школе работает служба медиации и примирения, куда можно обратиться за помощью. Также жители могут связаться с приёмной уполномоченного по правам ребёнка по телефону (8 8112) 29-91-57 или через соцсети.

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