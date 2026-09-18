В Себеже троих подростков поместили в центр временного содержания за погром и кражу

13:20, 18 сентября 2026, ПАИ

Себежский районный суд удовлетворил административные иски МО МВД России «Себежский» о помещении троих несовершеннолетних 2012–2013 годов рождения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В июне этого года подростки через разбитое ими же окно проникли в жилой дом в Себеже, откуда похитили деньги и сигареты, а также повредили личное имущество, причинив ущерб на сумму 35 тысяч рублей.

В связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище.

Решениями суда подростки помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на сроки от 15 до 30 суток.