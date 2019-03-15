Президентская библиотека представляет псковичам материалы «Республика Крым: страницы истории»

21:57, 15 марта 2019, ПАИ

18 марта 2019 года исполняется 5 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина предлагает псковичам ознакомиться на портале Президентской библиотеки с электронной коллекцией «Республика Крым: страницы истории», в которую вошли исследования, очерки, архивные документы, фотографии и другие материалы, знакомящие с административным, социально-экономическим, общественно-политическим и культурным развитием региона с древнейших времён до наших дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Первое присоединение Крыма к России происходит в 1783 г., когда императрицей Екатериной Великой был подписан Манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова и образовании Таврической области под управлением князя Г. А. Потёмкина, получившего за свои труды титул Таврический. Манифест явился закономерным итогом вековой борьбы России за возвращение исконно русских земель и надёжных выходов к Чёрному морю.

После присоединения Крым стал южным форпостом России на Черном море. На полуострове не один раз решалась судьба всего российского государства.

Отдельный интерес представляют материалы коллекции, повествующие о культуре и традициях на полуострове. Крым во все времена привлекал к себе не только писателей, ученых и исследователей, но и простых путешественников-любителей. Сегодня трудно представить себе, что еще лет 150 назад разговор о Крыме как о месте для отдыха и туризма мог вызвать только недоумение. Курортное освоение полуострова, главным образом его южной части дело, в общем-то, совсем недавнего прошлого.

Отправной точкой в развитии крымского туризма можно считать грандиозный по затратам вояж, который в 1787 году совершила в новоприобретенный «полуденный Край» императрица Екатерина II, тогда же назвавшая Крым «лучшей жемчужиной» своей короны. Благодаря тому, что многие из вояжеров были людьми склонными к литературе, мы имеем сегодня и впечатляющие описания Тавриды того времени, и необходимые нам сведения об условиях тогдашних путешествий.

К исходу половины XIX столетия не совершить путешествие в Тавриду уже считалось почти неприличным для человека из общества, претендующего на определенный кругозор.

18 марта 2014 года был подписан Договор между Российской Федерацией и республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. 21 марта состоялось подписание Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и Федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов». Эти исторические документы, а также видеозапись знаменитой Крымской речи Владимира Путина находятся в коллекции Президентской библиотеки.

Подробно с документами можно ознакомиться здесь