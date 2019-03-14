Возгорание в церкви в Кунье тушили пятеро пожарных

23:00, 15 марта 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в поселке Кунья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в церкви на улице Больничной поступило в 20:23. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.