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Возгорание в церкви в Кунье тушили пятеро пожарных

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в поселке Кунья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в церкви на улице Больничной поступило в 20:23. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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