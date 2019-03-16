Обучение волонтеров по программе «Цифровое воспитание» стартует в Пскове 18 марта

09:57, 16 марта 2019, ПАИ

18 марта на базе проектного офиса «Команда 2018» в Пскове начнется обучение волонтеров по программе «Цифровое воспитание», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Подготовку студентов-волонтеров к проведению уроков для детей младшей и средней школы по программе «Цифровое воспитание» проведет ПАО «МегаФон» совместно с «Командой 2018». В качестве спикера выступит куратор блока информационных технологий в «Команде 2018» Виталий Рахманов.

«Информационная безопасность и культурное общение в сети - неотъемлемая часть современного мира. Об этом нужно знать всем», - отметили организаторы.

Начало - в 15:00.

Регистрация для участников по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFsl0GU1Y9g-ZvFxcY0zZzrSTqY5YwIRBIXFnQw4vjkunrCw/viewform