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Общество

Небольшой дождь и до +8 градусов ожидается в Псковской области 17 марта

17 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +3 до +8.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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