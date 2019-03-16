Псковская «Зоозащита» отмечает 10 лет с момента создания

13:38, 16 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 16 марта, псковская общественная организация «Зоозащита» отмечает 10 лет с момента создания. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель организации Вера Короткова.

«Мы были родоначальниками и первопроходцами. И, как полагается первопроходцам, ломали копья, набивали шишки, делали ошибки, побеждали страхи и стереотипы, находили и теряли друзей, но шли и шли к намеченной цели - помощи бездомным животным», - рассказала Вера Короткова. Она отметила, что «Зоозащита» способствовала популяризации зоозащитного движения в области через реализацию гранта и работу со школами, с институтами, техникумами, с населением. «Ломали стереотипы, что зоозащитники только собирают и мучают животных, разворачивали лица людей к огромной проблеме, которую могли решить только сообща», - добавила руководитель организации.

Она напомнила, что «Зоозащита» открыла первый в городе приют для бездомных животных, сделала его домашним и уютным. В нем вылечили, стерилизовали, пристроили сотни животных. По словам Веры Коротковой, «Зоозащита» пристроила тысячи кошек, котят и щенков: «Количество счастливых историй – многотомники».

Сейчас в приюте открыты несколько отделений, налажена работу операционного, кошачьего, щенячьего отделений, стационара, отделения для птиц и поросят. Все это сделано благодаря поддержке неравнодушных людей, подчеркнула Вера Короткова.

«Мы первыми стали проводить льготные стерилизации животных. Стерилизуем все 10 лет без остановок. На этом пути встретили недобросовестного врача, и этот горький опыт нас очень многому научил. К здоровью и жизни животного должен прикасаться только врач, дипломированный, надежный, проверенный и опытный!» - продолжила Вера Короткова.

Также «Зоозащита» установила диалог с городской администрацией как НКО. «Мы первые в Пскове заговорили о том, что проблему бездомных животных могут решать не бюджетные организации, а общественные», - пояснила руководитель организации.

Кроме того, «Зоозащита» провела несколько митингов и акций в поддержу животных и в поддержку ужесточения закона о животных. Сотрудникам и волонтерам организации удалось остановить отстрелы бездомных собак, тесно работая с администрацией города. «Для этого сидели в засадах, ловили отстрельщиков за руки, собирали трупы собак и возили их на вскрытие, участвовали в заседаниях рабочих групп при администрации города», - рассказала Вера Короткова.

Сегодня у организации налажено сотрудничество практически со всеми школами города. Каждую неделю в приют приезжают делегации школьников - каждый месяц по 40-50 детей.

Налажено волонтерское сотрудничество с ПсковГУ - студенты помогают на всех мероприятиях «Зоозащиты». «Детская экологическая библиотека и экологический центр - наши партнеры и настоящие друзья, - добавила Вера Короткова. – За 10 лет работы «Зоозащита» обрела надежных, постоянных друзей-волонтеров, которыми гордится и уже считает всех одной большой семьей».

В заключение Вера Короткова сказала, что за 10 лет было много потерь: «Животные, которых мы не успели спасти или просто старички - это наша печаль навсегда».

В связи с юбилеем «Зоозащита» приглашает всех желающих в приют «Лесопилка» «порадоваться весеннему дню, погулять с собаками и даже выпить бокал шампанского за здоровье и счастливую жизнь всех питомцев приюта». Также волонтеры подготовили небольшие истории о подопечных и помощниках.