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Культура

Творческий вечер «Страницы прошлого листая» пройдёт в великолукском театре 27 марта

27 марта, во Всемирный день театра, Великолукский драматический театр приглашает на творческий вечер «Страницы прошлого листая».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Комитете культуры администрации Великих Лук, в этот вечер на сцене театра прозвучат поздравления от руководства города, состоится награждение артистов, работников театра. «В атмосфере праздника и хорошего настроения зрители смогут увидеть любимых артистов разных поколений в сценах из спектаклей прошлых лет, которые были так горячо любимы великолукской публикой. Артисты на сцене поделятся своими мыслями, планами на будущее», - рассказали в комитете.

Начало - в 18:00.

В фойе первого этажа будет работать новая экспозиция, посвященная современному репертуару театра.

Билеты уже в продаже. Справки по телефонам: 3-72-36, 8-911-365-02-51.

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