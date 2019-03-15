Творческий вечер «Страницы прошлого листая» пройдёт в великолукском театре 27 марта

15:30, 16 марта 2019, ПАИ

27 марта, во Всемирный день театра, Великолукский драматический театр приглашает на творческий вечер «Страницы прошлого листая».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Комитете культуры администрации Великих Лук, в этот вечер на сцене театра прозвучат поздравления от руководства города, состоится награждение артистов, работников театра. «В атмосфере праздника и хорошего настроения зрители смогут увидеть любимых артистов разных поколений в сценах из спектаклей прошлых лет, которые были так горячо любимы великолукской публикой. Артисты на сцене поделятся своими мыслями, планами на будущее», - рассказали в комитете.

Начало - в 18:00.

В фойе первого этажа будет работать новая экспозиция, посвященная современному репертуару театра.

Билеты уже в продаже. Справки по телефонам: 3-72-36, 8-911-365-02-51.