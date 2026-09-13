Псковский театр драмы откроет 121-й сезон «Маленькими трагедиями»

12:14, 13 сентября 2026, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 18 сентября откроет новый, 121-й театральный сезон. На большой сцене зрителям представят спектакль «Маленькие трагедии», сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Перед открытием сезона в Пскове труппа отправится на гастроли в Москву. С 11 по 14 сентября на новой сцене Мастерской Петра Фоменко дважды покажут «Ревизора» Петра Шерешевского и трижды – «Морфий» Антона Фёдорова.

Одним из главных событий станет премьера спектакля по роману Вениамина Каверина «Два капитана». Постановка рассказывает об истории любви Кати Татариновой и Сани Григорьева. Произведение, созданное псковским писателем, воплотят на сцене молодые артисты театра. Премьерные показы пройдут 24 сентября, последующие – 21 и 28 октября.

25 сентября в Псковском театре драмы стартует Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми», который впервые пройдёт на псковской сцене и продлится с сентября по декабрь. В программе семь постановок из разных городов России. Откроет фестиваль на большой сцене спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни». Актриса кино и театра, ведущая артистка Московского театра имени Пушкина исполнит 15 песен о любви, каждая из которых связана с определённым этапом её жизни.

В конце сентября зрителей также ждут «Зойкина квартира» Михаила Булгакова, камерный музыкально-поэтический спектакль «Фламенко», комедия Карло Гольдони «Влюблённые», «Бовари» по роману Гюстава Флобера и моноспектакль Линды Ахметзяновой «Говорит Москва».

3 и 4 октября Псковский театр драмы примет гастроли петербургского театра «На Литейном». Гости представят спектакли «Антарктида» по пьесе Ульяны Гицаревой и «Звёздные псы» Дмитрия Крестьянкина. В постановке «Антарктида» режиссёра Петра Чижова рассказывается о трёх полярниках и якутской лайке по кличке Мишка, оказавшихся на советской антарктической станции «Молодёжная» в середине 1990-х. «Звёздные псы» Дмитрия Крестьянкина посвящены первым космонавтам – тем, кто прокладывал дорогу к звёздам, в том числе ценой собственных жизней.

В сентябре и октябре псковские зрители смогут увидеть музыкальную премьеру 120-го сезона – вечер песен российского кино «Где-то на белом свете…» в постановке Дмитрия Месхиева. Первую серию покажут 23 сентября и 25 октября, вторую – 29 сентября и 27 октября.

Для самых маленьких зрителей в сентябре вновь откроется «Маленький театр». В беби-зале проходят спектакли для детей от двух до шести лет. По выходным юные зрители смогут увидеть постановки «Океан», «Один день в лесу», «Год Жирафа», «Большое космическое путешествие» и «Невероятные приключения голубя Петра».

Ознакомиться с афишей Псковского театра драмы можно на официальном сайте.