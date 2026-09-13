«Беспрецедентный объём»: губернатор рассказал о расширении реставрации в Псковской области

22:19, 13 сентября 2026, ПАИ

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», созданное в 2020 году решением президента РФ, расширило перечень своих объектов с 36 до 69 памятников. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, для области, где насчитываются тысячи уникальных памятников истории, архитектуры и археологии, создание организации стало важнейшим событием.

«Изначально в зону ответственности организации вошло 36 памятников. И даже это был беспрецедентный объём комплексной реставрации. Однако благодаря масштабной работе, проведённой под руководством идейного вдохновителя и инициатора владыки Тихона и при содействии председателя совета АНО Сергея Вадимовича Степашина, этот перечень расширился до 69 объектов», – отметил губернатор.

Особое место в работе организации занимает программа 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, также получившая поддержку президента.

Инфраструктурные изменения позволили кратно увеличить число экскурсантов и паломников, подчеркнул Михаил Ведерников.

Работу АНО губернатор назвал безусловным спасением национальных святынь, обеспечившим мощный рост турпотока и качественно новые возможности привлечения инвесторов в регион, и отметил, что она продолжается.

Глава региона поблагодарил президента РФ Владимира Путина за внимание к области и ключевые решения, руководство и команду АНО – за чёткую координацию сложнейших процессов, а реставраторов и исследователей – за профессионализм и вклад в сохранение уникальных объектов.

Ранее о преображении Печор и росте числа паломников в Псково-Печерскую обитель губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал на встрече с главой государства Владимиром Путиным.