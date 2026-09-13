Музыка трёх немецких композиторов прозвучит на органном концерте в Печорах

11:00, 13 сентября 2026, ПАИ

Лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат Всероссийской премии «Органист года» Алексей Шмитов выступит с концертом в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Концерт состоится 13 сентября в 16:00. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Программа получила название «Три гения немецкого романтизма: Лист – Вагнер – Брамс». В исполнении Алексея Шмитова прозвучат «Прелюдия и фуга BACH» Ференца Листа, «Листок из альбома» (1861) Рихарда Вагнера в транскрипции В. Вестбрука и прелюдия к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры».

Также в программу вошли три хоральные прелюдии op. 122 Иоганнеса Брамса: Herzliebster Jesu, Herzlich tut mich erfreuen и O Gott, du frommer Gott. Завершит концерт произведения Ференца Листа «Утешение» ре-бемоль мажор и фантазия и фуга на тему хорала Дж. Мейербера Ad nos, ad salutarem undam.