Михаил Ведерников посетил обновлённую школу искусств в Печорах

17:06, 12 сентября 2026, ПАИ

Печорскую школу искусств, в которой был проведён капитальный ремонт, и созданную на её базе и готовящуюся к открытию Школу креативных индустрий посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»















Главу региона сопровождали председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, министр культуры региона Илианна Петрова и другие.

В школе искусств губернатор оценил качество ремонта, проведённого по нацпроекту «Культура», и отметил, что теперь у юных дарований есть достойные условия для творчества. В холле гостей ждала импровизированная выставка работ учащихся художественного отделения. Директор школы Елена Андреева рассказала, что экспозиция является мобильной, и предложила показать картины ребят на более высоком уровне.

Посещая кабинеты, Михаил Ведерников пообщался с педагогами и воспитанниками. Также гости осмотрели концертный зал, кабинет хореографии, где юные танцовщицы продемонстрировали свои достижения, и класс оркестра народных инструментов. Говоря об оснащении оркестра, для которого по нацпроекту «Семья» были закуплены новые инструменты, глава региона заметил, что такой самобытный коллектив нужно чаще приглашать с выступлениями в область.

Затем гости отправились в Школу креативных индустрий. Её руководитель Александр Боярков провёл экскурсию, показав техническое оснащение и рассказав о возможностях нового дополнительного образования для печорских школьников.

«Оборудование здесь профессиональное. Несмотря на то что школа предназначена для детей, вся техника – взрослая, современная, самые последние высокие технологии, в кабинете звукозаписи хорошая акустика», – отметил Александр Боярков и поблагодарил правительство области и администрацию округа за вклад в открытие учреждения.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это отличная возможность для молодёжи развиваться в современном ритме, и предложил масштабировать этот опыт, открывая подобные школы в других муниципалитетах, в частности в Великих Луках.