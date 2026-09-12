Предпоказ фестиваля «Михайловский бастион» стартовал в Пскове
Предпоказ V Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» стартовал на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 12 сентября. Само мероприятие начнётся в 20:00.
Зрителей ждёт яркое музыкально-театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями.
Ранее сообщалось, что в муниципалитетах Псковской области прошли концерты в рамках фестиваля «Михайловский бастион».
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