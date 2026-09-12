Режиссёр фильма об уральском гуманоиде возглавит жюри фестиваля анимации в «Михайловском»

17:40, 12 сентября 2026, ПАИ

Жюри V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», который пройдёт с 4 по 8 декабря, возглавит Дмитрий Геллер, чей фильм «Алёшенька», снятый по мотивам уральских мифов о попавшем на Землю гуманоиде, получил Гран-при в «Михайловском» в прошлом году, сообщает служба информации Пушкинского заповедника.

Кроме того, уже известно о двух выставках, которые готовят к фестивалю его организаторы. Это показ кукол и эскизов к мультфильмам художника-постановщика Марины Курчевской: зрители знают её по таким литературным анимационным лентам, как «Легенда о Сальери» и «Метель» по произведениям А. С. Пушкина, «Заячий хвостик» по мотивам сказки Людмилы Петрушевской, «Освобождённый Дон Кихот» по мотивам пьесы Анатолия Луначарского и многие другие работы.

Вторая выставка, которая уже запланирована в рамках фестиваля, – эскизы Анны Карповой, художника-постановщика, в чьём активе работа не только над «Алёшенькой» – фильмом-победителем прошлогоднего фестиваля, но и над другой лентой Геллера «Хозяйка медной горы», взявшей Гран-при первого фестиваля анимации и литературы в музее-заповеднике «Михайловское».

Напомним, что фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» был инициирован несколько лет назад Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и его директором Георгием Василевичем. Этот праздник мультипликации неизменно вызывает большой интерес у россиян: в прошлом году, например, творческие встречи, ретро- и конкурсные показы и другие события из его программы в Пушкинских Горах, Пскове, Острове и Опочке собрали почти 3,5 тысячи зрителей.