Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Режиссёр фильма об уральском гуманоиде возглавит жюри фестиваля анимации в «Михайловском»

Жюри V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», который пройдёт с 4 по 8 декабря, возглавит Дмитрий Геллер, чей фильм «Алёшенька», снятый по мотивам уральских мифов о попавшем на Землю гуманоиде, получил Гран-при в «Михайловском» в прошлом году, сообщает служба информации Пушкинского заповедника.

Изображение ПАИ предоставили в службе информации Пушкинского заповедника

Кроме того, уже известно о двух выставках, которые готовят к фестивалю его организаторы. Это показ кукол и эскизов к мультфильмам художника-постановщика Марины Курчевской: зрители знают её по таким литературным анимационным лентам, как «Легенда о Сальери» и «Метель» по произведениям А. С. Пушкина, «Заячий хвостик» по мотивам сказки Людмилы Петрушевской, «Освобождённый Дон Кихот» по мотивам пьесы Анатолия Луначарского и многие другие работы.

Вторая выставка, которая уже запланирована в рамках фестиваля, – эскизы Анны Карповой, художника-постановщика, в чьём активе работа не только над «Алёшенькой» – фильмом-победителем прошлогоднего фестиваля, но и над другой лентой Геллера «Хозяйка медной горы», взявшей Гран-при первого фестиваля анимации и литературы в музее-заповеднике «Михайловское».

Напомним, что фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» был инициирован несколько лет назад Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и его директором Георгием Василевичем. Этот праздник мультипликации неизменно вызывает большой интерес у россиян: в прошлом году, например, творческие встречи, ретро- и конкурсные показы и другие события из его программы в Пушкинских Горах, Пскове, Острове и Опочке собрали почти 3,5 тысячи зрителей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



12 сентября 2026

Михаил Ведерников отметил активность членов ТОС в Печорах
12 сентября 2026

Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» открылся в Пскове
12 сентября 2026

«Трусливая, не нападает»: больную лису заметили в псковском Овсище
12 сентября 2026

Новый водозабор запустят в эксплуатацию в Печорах до конца сентября
12 сентября 2026

Важность окружного форума КСВО подчеркнула сенатор Наталья Мельникова
12 сентября 2026

Престольный праздник в храме Александра Невского
12 сентября 2026

«Теперь мы – одна большая семья»: как супруга участника спецоперации стала активистом КСВО
12 сентября 2026

Как выбраться из болота, рассказал эксперт

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...