Михаил Ведерников пригласил псковичей на выставку картины Серова об Александре Невском

18:43, 12 сентября 2026, ПАИ

Познакомиться с шедевром Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища», выставка которого открылась в картинной галерее Псковского музея-заповедника, пригласил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он напомнил, что 12 сентября Русская православная церковь отмечает День перенесения мощей святого благоверного Князя Александра Невского. В 1724 году по указу Петра Великого святыню перенесли из Владимира в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру.

«Для Псковской земли имя великого князя и полководца имеет особое значение. Он считается небесным покровителем наших воинов, и сегодня его пример вдохновляет современных защитников Отечества – в том числе наших псковских бойцов», - написал глава региона в своем канале в мессенджере МАХ.

Он также отметил, что полотно, которое представлено в музее, передает подлинную мощь нашей истории и производит сильное, глубокое впечатление.

«Искренне рекомендую каждому увидеть эту картину», - подчеркнул Михаил Ведерников.