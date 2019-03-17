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Стиральная машина и электромясорубка сгорели в доме в Невельском районе

17 марта 19:38 в Невельском районе в деревне Дегтево в жилом доме на кухне обгорели стена и стиральная машина, сгорела электромясорубка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Спасены жилой дом и две надворные постройки.

В 20:10 в Невеле на улице Маяковского в жилом доме огонь повредил кухню и потолок в трех комнатах. Причина возгорания - короткое замыкание на кухне. Спасен жилой дом.

16 марта в 11:25 в Бежаницком районе в деревне Шестоково сгорел жилой дом из-за неосторожного обращения с огнем.  

По той же причине в Кунье на улице Больничной и в Великих Луках на улице Малышева горели крыши бесхозных строений.

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