Стиральная машина и электромясорубка сгорели в доме в Невельском районе

09:11, 18 марта 2019, ПАИ

17 марта 19:38 в Невельском районе в деревне Дегтево в жилом доме на кухне обгорели стена и стиральная машина, сгорела электромясорубка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Спасены жилой дом и две надворные постройки.

В 20:10 в Невеле на улице Маяковского в жилом доме огонь повредил кухню и потолок в трех комнатах. Причина возгорания - короткое замыкание на кухне. Спасен жилой дом.

По той же причине в Кунье на улице Больничной и в Великих Луках на улице Малышева горели крыши бесхозных строений.