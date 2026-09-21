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Происшествия

В Гдовском районе возбудили уголовное дело из-за убитого лося

Уголовное дело по факту незаконной охоты возбудили в Гдовском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Незаконная охота произошла 18 сентября в лесу около деревни Драготина Гдовского района. Был убит лось. Причинённый ущерб устанавливается.

Дознаватели ОМВД России по Гдовскому району возбудили уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

По месту жительства 57-летнего подозреваемого прошли обыски, во время которых сотрудники полиции изъяли топор со следами бурого цвета, двуствольное гладкоствольное ружьё и патроны к нему.

В отношении мужчины избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.

Ранее уголовное дело возбудили на браконьеров за жестокое убийство лося в Псковском районе.

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