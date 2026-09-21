Автомобиль протаранил ограждение на перекрёстке в Великих Луках
В Великих Луках произошло ДТП с участием легкового автомобиля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
Авария случилась на перекрёстке улиц Ленина и Новосокольнической. Автомобиль съехал на тротуар и повредил ограждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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