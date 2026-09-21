Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль протаранил ограждение на перекрёстке в Великих Луках

В Великих Луках произошло ДТП с участием легкового автомобиля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

  • Автомобиль протаранил ограждение на перекрёстке в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Автомобиль протаранил ограждение на перекрёстке в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Автомобиль протаранил ограждение на перекрёстке в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Авария случилась на перекрёстке улиц Ленина и Новосокольнической. Автомобиль съехал на тротуар и повредил ограждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

Пенсионер погиб при пожаре в Великих Луках
21 сентября 2026

В Гдовском районе возбудили уголовное дело из-за убитого лося
21 сентября 2026

Автомобиль протаранил ограждение на перекрёстке в Великих Луках
21 сентября 2026

Два пьяных водителя попали в ДТП в Бежаницком районе, один уснул на заднем сиденье
20 сентября 2026

Неустановленный автомобилист сбил мужчину в Красногородске
20 сентября 2026

Мужчина на электроскутере пострадал в ДТП в Пскове
20 сентября 2026

Девушка пострадала в результате столкновения иномарок в Псковском районе
20 сентября 2026

Подозреваемых в краже из магазина ​задержали в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...