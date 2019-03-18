Псковский менеджер по туризму зарабатывает на 25 тысяч рублей меньше московского коллеги

10:09, 18 марта 2019, ПАИ

В Пскове менеджер по туризму в среднем зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob. Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 45 тысяч рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей этой профессии достигает следующих показателей: Тверь – 34 тысячи рублей, Великий Новгород – 30 тысяч рублей, Смоленск – 30 тысяч рублей, Ленинградская область – 37 тысяч рублей в месяц.