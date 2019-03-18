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Экономика

7 тонн польских яблок уничтожены в Себеже

На полигоне ТБО в Себеже уничтожена очередная партия польских яблок, незаконно ввезённых с территории Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее в Опочецком районе сотрудники управления в результате совместных мероприятий с Псковской таможней задержали автомобиль, в котором ввозили товар без документов, подтверждающих его карантинное фитосанитарное состояние и происхождение. При проведении досмотра грузового отсека была выявлена партия яблок, на упаковочной таре которой обнаружены маркировочные этикетки Польши.

7 тонн польских яблок изъяли из оборота и уничтожили в рамках реализации Указа президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Всего с начала года в регионе выявлены и уничтожены пять партий польских яблок общим весом 36,1 тонны, 40 кг польских груш, 24 кг голландских груш, 80 кг испанской хурмы, 4,55 тонны украинских яблок, 33 кг огурцов и 63 кг украинской пекинской капусты.

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