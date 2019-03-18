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Культура

Псковичка Мария Абабкова стала лауреатом двух конкурсов

Ученица детской музыкальной школы № 4, солистка ансамбля «Сказ» Мария Абабкова стала лауреатом двух конкурсов, которые прошли в Пскове 16 и 17 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков.

Мария Абабкова представила детскую музыкальную школу № 4 на V Международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца», который состоялся в Пскове при поддержке Министерства культуры Московской области и Комитета по культуре Псковской области. Организатор - Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства «Время Талантов». Мария Абабкова играла на гуслях и стала лауреатом.

Кроме того, 16 марта она выступила на IV городском фестивале-конкурсе самодеятельного художественного творчества «Ступень памяти - 2019» в качестве участницы «Сказа» вместе с солисткой ансамбля Алиной Рулёвой. Солистки коллектива награждены дипломом лауреата II степени в номинации «Если хочешь мира, помни о войне!», посвященной 75-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Также лауреатом фестиваля конкурса стал хор Воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря под управлением Марины Владимирцевой.

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