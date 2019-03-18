Нетрезвый житель новоржевской деревни угнал машину у друга и поехал за алкоголем

14:01, 18 марта 2019, ПАИ

16 марта в деревне Барута Новоржевского района 58-летний безработный местный житель употреблял спиртное в компании друзей, а позже угнал «Дэу Нексия» у товарища, чтобы съездить за алкоголем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, мужчину задержали полицейские в Новоржеве.

Кроме того, 12 марта вечером в деревне Дубишно Дедовичского района 35-летний местный житель угнал трактор МТ3-82, с территории сельхозорганизации, где работал сам. Полицейские нашли трактор. Возбуждено уголовное дело.