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Общество

Нетрезвый житель новоржевской деревни угнал машину у друга и поехал за алкоголем

16 марта в деревне Барута Новоржевского района 58-летний безработный местный житель употреблял спиртное в компании друзей, а позже угнал «Дэу Нексия» у товарища, чтобы съездить за алкоголем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, мужчину задержали полицейские в Новоржеве.

Кроме того, 12 марта вечером в деревне Дубишно Дедовичского района 35-летний местный житель угнал трактор МТ3-82, с территории сельхозорганизации, где работал сам. Полицейские нашли трактор. Возбуждено уголовное дело.

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