Более 50 деревень Псковской области посетит мобильная служба Пенсионного фонда во втором квартале

17:52, 18 марта 2019, ПАИ

В апреле, мае и июне 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 15 районов Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 20 волостей и проведут приемы граждан более чем в 50 населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Отмечается, что выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР во 2-м квартале 2019 года