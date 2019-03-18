Более 50 деревень Псковской области посетит мобильная служба Пенсионного фонда во втором квартале
В апреле, мае и июне 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 15 районов Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 20 волостей и проведут приемы граждан более чем в 50 населенных пунктах, удаленных от районных центров.
Отмечается, что выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР во 2-м квартале 2019 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
Апрель
|
Населенный пункт
|
Май
|
Населенный пункт
|
Июнь
|
Населенный пункт
|
Управление ПФР в Невельском районе
|
02.04.2019
|
Туричинская волость:
д. Новохованск
д. Туричино
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району
|
03.04.2019
|
Переслегинская волость:
д. Русаново
д. Переслегино
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление в Дновском районе
|
09.04.2019
|
Искровская волость
д. Белая
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управлени в г. Пскове и Псковском районе
|
10.04.2019
|
Торошинская
волость
|
15.05.2019
|
Карамышевская
волость
|
05.06.2019
|
Краснопрудская
волость
|
17.04.2019
|
Ершовская
волость
|
22.05.2019
|
Завеличенская
волость
|
19.06.2019
|
Середкинская волость
|
Клиентская служба в Себежском районе
|
24.04.2019
|
п. Идрица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Печорском районе
|
25.04.2019
|
Кулейская волость:
д. Кулье д. Киршино д. Крупп
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Красногородском районе
|
-
|
-
|
21.05.2019
|
Красногородская волость:
д. Кресты д. Треньки
д. Покровское
д. Золотово
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Палкинском районе
|
-
|
-
|
23.05.2019
|
Новоуситовская волость:
д. Новая Уситва
д. Шабаны
д. Крюково
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Дедовичском районе
|
-
|
-
|
28.05.2019
|
Вязьевская волость:
д. Красные Горки
д. Погостище
д. Вязье
|
|
|
Отдел ПФР в Пушкиногорском районе
|
-
|
-
|
29.05.2019
|
Сельское поселение «Новгородкинская волость»:
д. Васильевское
д. Рубилово
д. Новгородка
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Гдовском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
04.06.2019
|
Черневская волость: д. Чернево
д. Плесна
|
Управление ПФР в Стругокрасненском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.06.2019
|
Новосельская волость:
д. Лудони
д. Велени
д. Теребуни
д. Хредино
д. Залазы
|
Управление ПФР в Порховском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.06.2019
|
Славковская волость:
Д. Верхний Мост
|
Клиентская служба
в Пыталовском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.06.2019
|
Утроинская волость:
д. Стехны
д. Ритупе
|
Управление ПФР в Новоржевском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25.06.2019
|
Сельское поселение «Вехнянская волость»:
д. Вехно
д. Алтун
д. Батково