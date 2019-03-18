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Общество

Более 50 деревень Псковской области посетит мобильная служба Пенсионного фонда во втором квартале

В апреле, мае и июне 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 15 районов Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 20 волостей и проведут приемы граждан более чем в 50 населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Отмечается, что выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

График выезда передвижной  клиентской службы  ПФР во 2-м квартале 2019 года

 

Наименование управления (отдела) ПФР области

 

Апрель

 

Населенный пункт

 

Май

 

Населенный пункт

 

Июнь

 

Населенный пункт

Управление ПФР в Невельском районе

02.04.2019

Туричинская волость:

д. Новохованск

д. Туричино

-

-

-

-

Управление ПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району

03.04.2019

 

Переслегинская волость:

д. Русаново

д. Переслегино

-

 

-

-

-

Управление  в Дновском районе

09.04.2019

Искровская волость

д. Белая

 

-

-

-

-

Управлени в г. Пскове и Псковском районе

 

10.04.2019

Торошинская

волость

 

15.05.2019

Карамышевская

волость

 

 

05.06.2019

Краснопрудская

волость

17.04.2019

Ершовская

 волость

 

22.05.2019

Завеличенская

волость

 

19.06.2019

Середкинская волость

 

 

Клиентская служба в Себежском районе

24.04.2019

п. Идрица

 

-

-

-

-

Клиентская служба в Печорском районе

25.04.2019

Кулейская волость:

д. Кулье             д. Киршино       д. Крупп

-

 

-

 

-

 

-

 

Отдел ПФР в Красногородском районе

-

 

-

 

21.05.2019

Красногородская волость:

д. Кресты                      д. Треньки

д. Покровское

д. Золотово

-

-

Клиентская служба в Палкинском районе

-

 

-

 

23.05.2019

Новоуситовская  волость:

д. Новая Уситва

д. Шабаны

д. Крюково

         

-

-

Клиентская служба в Дедовичском районе

-

-

28.05.2019

Вязьевская волость:

д. Красные Горки

д. Погостище

д. Вязье

 

 

Отдел ПФР в Пушкиногорском районе

-

-

29.05.2019

Сельское поселение «Новгородкинская волость»:

д. Васильевское

д. Рубилово

д. Новгородка

-

-

Управление ПФР в Гдовском  районе

-

-

-

-

04.06.2019

Черневская волость:      д. Чернево

д. Плесна

Управление ПФР в Стругокрасненском  районе

-

-

-

-

13.06.2019

Новосельская волость:

д. Лудони

д. Велени

д. Теребуни

д. Хредино

д. Залазы

Управление ПФР в Порховском районе

-

-

-

-

18.06.2019

Славковская волость:

Д. Верхний Мост

Клиентская служба

 в Пыталовском районе

-

-

-

-

20.06.2019

Утроинская волость:

д. Стехны

д. Ритупе

 

Управление ПФР в Новоржевском районе

-

 

-

 

-

-

 

25.06.2019

 

Сельское поселение «Вехнянская  волость»:

д. Вехно

д. Алтун

д. Батково
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