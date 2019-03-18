За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафовал Роструд кооператив из Новоржевского района
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности сельскохозяйственный производственный кооператив «Выбор» (Новоржевский район), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе внеплановой выездной проверки по жалобе работника были выявлены нарушения трудового законодательства: работодатель не начислял и не выплачивал доплату за вредные условия труда; заработная плата работнику начислялась менее минимального размера оплаты труда; с нарушением сроков выплачен расчет при увольнении, не произведена денежная компенсация за задержку выплат.
Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа, добавили в пресс-службе.