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Общество

За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафовал Роструд кооператив из Новоржевского района

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности сельскохозяйственный производственный кооператив «Выбор» (Новоржевский район), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе внеплановой выездной проверки по жалобе работника были выявлены нарушения трудового законодательства: работодатель не начислял и не выплачивал доплату за вредные условия труда; заработная плата работнику начислялась менее минимального размера оплаты труда; с нарушением сроков выплачен расчет при увольнении, не произведена денежная компенсация за задержку выплат.

Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа, добавили в пресс-службе.

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