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Общество

На военную службу по контракту приглашает Управление Росгвардии по Псковской области

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту в войсковую часть 3526 войск национальной гвардии России, дислоцированную в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, требуются граждане до 35 лет, отслужившие в армии (пребывающие в запасе) и годные к прохождению службы на должности:

- заместитель командира взвода, командир отделения (служивших в армии на должностях сержантов) – 25 000 рублей;

- водители категории «В» и выше – 22000 рублей;

- специалисты связи – 22000-25000 рублей;

- кинологи – 22000-25000 рублей;

- повара – 19000-22000 рублей;

- электрики – 19000-22000 рублей;

- медицинские работники – 22000-25000 рублей.

Требования к кандидатам: среднее, среднее специальное образование, без судимости.

Соискателям предлагается стабильная заработная плата; предоставление служебного жилья, а при невозможности его денежная компенсация от 15000 до 22 500 рублей; полный социальный пакет; бесплатное медицинское обслуживание военнослужащего и членов его семьи; санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях (Туапсе, Сочи, Кисловодск, Ессентуки); 8-ми часовой рабочий день; оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток; возможность бесплатного обучения в ведомственных вузах Федеральной службы войск национальной гвардии.

Контактные телефоны: 73-43-13, 8-911-366-21-41 (Анна Титова).

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