На военную службу по контракту приглашает Управление Росгвардии по Псковской области
Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту в войсковую часть 3526 войск национальной гвардии России, дислоцированную в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, требуются граждане до 35 лет, отслужившие в армии (пребывающие в запасе) и годные к прохождению службы на должности:
- заместитель командира взвода, командир отделения (служивших в армии на должностях сержантов) – 25 000 рублей;
- водители категории «В» и выше – 22000 рублей;
- специалисты связи – 22000-25000 рублей;
- кинологи – 22000-25000 рублей;
- повара – 19000-22000 рублей;
- электрики – 19000-22000 рублей;
- медицинские работники – 22000-25000 рублей.
Требования к кандидатам: среднее, среднее специальное образование, без судимости.
Соискателям предлагается стабильная заработная плата; предоставление служебного жилья, а при невозможности его денежная компенсация от 15000 до 22 500 рублей; полный социальный пакет; бесплатное медицинское обслуживание военнослужащего и членов его семьи; санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях (Туапсе, Сочи, Кисловодск, Ессентуки); 8-ми часовой рабочий день; оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток; возможность бесплатного обучения в ведомственных вузах Федеральной службы войск национальной гвардии.
Контактные телефоны: 73-43-13, 8-911-366-21-41 (Анна Титова).