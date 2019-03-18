Псковские полицейские померились силами в гиревом спорте

22:17, 18 марта 2019, ПАИ

В Пскове прошли лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Организованные в рамках ведомственной спартакиады соревнования проходили в семи весовых категориях. Победители определялись как в личном, так и в командном зачете. Помериться силами в спортивном зале собрались более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата Управления, а также территориальных органов внутренних дел на районном уровне.

В командном зачете первые три места завоевали коллективы физической культуры Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, ОМВД России по Псковскому району и УМВД России по городу Пскову. А в личном первенстве лучшими в своих весовых категориях стали В. Щока, А. Галкин, С. Филимонов, В. Куренков, С. Южанин, Б. Шорохов и В. Кузьмин.