Всемирный день социальной работы отмечается 19 марта

09:05, 19 марта 2019, ПАИ

Всемирный день социальной работы отмечается сегодня, 19 марта. Как пишет портал calend.ru, инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, стали Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы.

Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации и учреждения более чем в 90 странах мира. Не осталась в стороне и Россия. Участие страны в праздновании этого дня и реализации международных программ социальной направленности осуществляется благодаря координационным функциям Союза социальных педагогов и социальных работников России.

К задачам социальной работы международного уровня относятся: обмен опытом между структурами и представителями различных государств по вопросам социальной работы и социальной политики, организация работы на основе международных стандартов и правовых норм, а также участие в развитии социального направления международной политики.

Привлечение внимания правительств, государственных органов по всему миру к профилактике социальной незащищённости, преодолению проблем социального характера ежегодно каждый третий вторник марта принимает международный характер, когда отмечается Всемирный день социальной работы.

Во всех учреждениях, органах и организациях системы социальной работы проводятся мероприятия, посвящённые проблемам сферы деятельности, достижениям и успехам в преодолении этих проблем. На местном, региональном и национальном уровнях проводятся круглые столы, конференции, семинары, концерты и другие мероприятия. Здесь отмечаются успехи отдельных работников, происходит обмен опытом между организациями и структурами органов социальной защиты