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Общество

День клиента празднуется в мире 19 марта

Международный день клиента празднуется сегодня, 19 марта. Как пишет портал calend.ru, впервые он отмечался 19 марта 2010 года. Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество. Как именно — каждый решает сам: это могут быть сувениры, маленькие подарки, скидки или проведение акций и праздничных мероприятий.

Инициаторами появления этого праздника стали предприниматели России и Литвы. Но начинание очень быстро распространилось по всему миру. Его поддержали десятки крупных и мелких компаний, предпринимателей всех уровней и торговых центров в Европе и Америке.

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