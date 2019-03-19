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Общество

«Марафон предприимчивости» стартовал в псковской гимназии в рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста»

«Марафон предприимчивости» проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в рамках партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста». Он стартовал 18 марта и продлится в течение недели, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Марафон состоит из нескольких видов станций, самой популярной из которых у учеников можно назвать «Startup за неделю». Ее смысл заключается в том, что несколько команд старшеклассников разрабатывают, а затем представляют вниманию жюри собственный бизнес-проект – современное ноу-хау от псковской молодежи.

В ходе встречи с конкурсантами президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов рассказал, с чего нужно начинать свое дело и как грамотно написать бизнес-план. По его словам, сегодня в России зарегистрировано 4,5 миллиона предприятий. Большое количество заводов и промышленных предприятий успешно работают в Псковской области и прославляют регион своей высококачественной продукцией.

«Руководитель каждого предприятия, конечно, не может прийти на прием, например, к губернатору или к президенту и рассказать о проблемах бизнеса. Поэтому существуют предприятия, которые объединяют предпринимателей и заявляют об их проблемах. Одна из таких организаций – Торгово-промышленная палата, потому что нормальная работа бизнеса необходима всем», - сообщил Владимир Зубов.

Руководитель ТПП региона также отметил: «Неважно, какую профессию в будущем вы выберете, какой бизнес решите открыть. Главное, чтобы вы знали и умели больше остальных. Ведь именно профессионализм станет залогом успеха вашей компании».

В свою очередь заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с молодежью, координатор общественного движения «Своё» Елена Полонская рассказала о деятельности движения «Своё», которая направлена на продвижение местного производителя. «У вас сейчас совершенно потрясающий возраст. Сейчас вы имеете временной задел, чтобы попробовать себя в самых разных ипостасях и выбрать свое. Уверена, что многие из вас станут не только теми, кто своими бизнес-талантами прославит Псковскую область, но и «локомотивами роста», которые продвигают экономику нашей страны на самый высокий уровень», - подчеркнула она и пожелала школьникам удачи.

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