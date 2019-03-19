«Горячая линия» по вопросам профилактики туберкулёза открыта в Псковской области

13:45, 19 марта 2019, ПАИ

С 19 марта в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области начала работу «горячая линия» в рамках реализации мероприятий, направленных на вопросы, касающиеся эпидемиологии, профилактики и лечения туберкулёза, и обстановки по заболеваемости туберкулёзом в Псковской области и в мире. Её работа продлится до 29 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, «горячая линия» проходит в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта. Девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2019 году — «Пора действовать».

Обратиться на «горячую линию» можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8 (8112)-66-47-29, 66-42-79, 66-45-23. Также консультации можно получить по телефону «горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» - 8 (8112)-66-29-81.