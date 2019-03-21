Возможности ретрогирлянд представит на «Свадьбе EXPO`2019» фотограф Юлия Дорошенко

11:47, 21 марта 2019, ПАИ

Возможность украшения банкетного зала и выездной регистрации брака ретрогирляндами представит на выставке «Свадьбе EXPO`2019» фотограф Юлия Дорошенко. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Ретрогирлянды состоят из больших ламп накаливания, которые создают атмосферу уюта и тепла», – отметила Юлия Дорошенко. Она отметила, что ретрогирлянды – это новинка для Псковской области. «Декораторы добавляют гирлянды в украшения свадебных церемоний, но они пользуются маленьким метражом. А мы предоставляем большой метраж. Наши гирлянды – 15 метров, которыми можем украсить, например, потолок в банкетном зале, либо лесную территорию», – добавил участница выставки.

Также Юлия Дорошенко представит свои услуги по свадебной фотографии.

Она добавила, что участвует в выставке «Свадьба EXPO» впервые. «Жду общения с людьми, чтобы о нас узнали», – заключила фотограф.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>