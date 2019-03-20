Зарегистрировать брак на один день можно будет на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в Пскове

09:48, 20 марта 2019, ПАИ

23 и 24 марта с 13:00 до 16:00 на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в ТРК «Акваполис» в Пскове состоится шуточная регистрация браков на один день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Все «новобрачные» получат на память обручальные кольца и соответствующее свидетельство. Шуточная регистрация брака стала традиционной для «Свадьбы EXPO». Во время предыдущих выставок свои отношения на один день «узаконили» около 150 пар псковичей.

Отметим, что украшением праздничного пространства для однодневной регистрации займётся «Свадьба60».

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис». В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>