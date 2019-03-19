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Общество

Незаконный ввоз рогов лося, мяса курицы и ягод пресекли псковские пограничники

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области отмечает, что в последнее время в Невельском районе участились попытки незаконного ввоза на территорию России грузов и товаров без соответствующей документации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В районе населенного пункта Туричино Невельского района пограничники совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Псковской области задержали грузовой автомобиль «Вольво» под управлением 41-летнего гражданина сопредельного государства. В прицепе транспортного средства специалисты обнаружили порядка 21 тонны мяса курицы польского производства. По предварительной оценке, стоимость выявленного груза составила около 3 миллионов рублей.

А в районе населенного пункта Лобок Невельского района сотрудники Управления остановили для проверки документов грузовой автомобиль «Вольво» с регистрационными знаками Владимирской области. В своем транспортном средстве мужчина провозил в Россию около 21 тонны замороженных ягод черники и черноплодной рябины.

Несколькими часами позже в том же населенном пункте пограничники выявили малотоннажный грузовой автомобиль «Фольксваген», в грузовом отсеке которого 40-летний гражданин сопредельного государства пытался ввезти в Россию более тонны рогов лося.

Во всех случаях необходимую товарно-сопроводительную документацию на перевозимый через государственную границу груз водители предоставить не смогли ввиду их отсутствия.

Задержанные транспортные средства переданы сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения процессуальных действий и принятия соответствующих решений.

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