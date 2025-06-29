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Общество

О состоянии укушенной змеёй собаки рассказали в островском приюте

Змея укусила за нос собаку по кличке Ричард из ПРОО Острова «Зоопомощь» 27 июня. После происшествия пса показали ветеринару, который назначил необходимые лекарства, рассказала корреспонденту ПАИ руководитель «Зоопомощи» Светлана Дмитриева.

Фото: Светлана Дмитриева

Благодаря лечению состояние собаки улучшилось – сейчас она чувствует себя прекрасно и свободно гуляет по асфальту. Ричард больше не выходит на участок с травой, где была змея, чтобы избежать повторного контакта с опасным животным.

Напомним, инцидент произошёл во время прогулки: Ричард просто бежал мимо, и змея неожиданно прыгнула, оставив две характерные дырки от укуса.

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