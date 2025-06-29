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Общество

День российской адвокатуры будет официально праздноваться 31 мая

Постановление об учреждении Дня российской адвокатуры, который теперь будет отмечаться 31 мая, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в официальном телеграм-канале Правительства России.

Фото: ПАИ

Ранее эта дата уже неформально признавалась профессиональным праздником юристов. 31 мая 2002 года был подписан федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», заложивший основы современной адвокатской системы.

Решение об учреждении Дня адвокатуры принято по поручению президента России. Официальное закрепление праздника подчёркивает важную роль адвокатуры как публично-правового института и её значение для российской правовой системы.

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