День российской адвокатуры будет официально праздноваться 31 мая

10:25, 29 июня 2025, ПАИ

Постановление об учреждении Дня российской адвокатуры, который теперь будет отмечаться 31 мая, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в официальном телеграм-канале Правительства России.

Ранее эта дата уже неформально признавалась профессиональным праздником юристов. 31 мая 2002 года был подписан федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», заложивший основы современной адвокатской системы.

Решение об учреждении Дня адвокатуры принято по поручению президента России. Официальное закрепление праздника подчёркивает важную роль адвокатуры как публично-правового института и её значение для российской правовой системы.