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Культура

Выставка иллюстраций Игоря Шаймарданова из собрания Пушкинского заповедника откроется в усадьбе Набокова

В Ленинградской области в музее-усадьбе В. Набокова «Рождествено» 21 марта, в День поэзии, откроется выставка «А. С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Иллюстрации Игоря Шаймарданова» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к повести «Метель». Из фондов Пушкинского заповедника.

На выставке будут представлены 22 крупноформатные иллюстрации — живописное прочтение знаменитых «Выстрела», «Метели», «Станционного смотрителя», «Барышни-крестьянки» и «Гробовщика». Эти работы Игоря Шаймарданова — художника, которого равно считают своим и в Санкт-Петербурге, и в Пскове, и в «Михайловском», - не впервые представляют музейное собрание на передвижных показах по Псковской области, России (Гатчина, пушкинские музеи Тверской области) и за рубежом (Австрия, Белоруссия).

Планируется, что выставка будет работать в Рождествено до 21 мая.

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