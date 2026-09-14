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Юлия Пересильд приедет в Псков с авторским концертом

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд посетит города воинской славы с авторскими концертами в рамках проекта «Птица-Победа». 17 октября мероприятие, посвящённое 85-летию битвы под Москвой, состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом говорится на сайте проекта.

Изображение с официального сайта проекта «Птица-Победа»

Премьера музыкально-драматической программы состоялась в 2025 году к 80-летию Победы. В её основе – фронтовые письма, дневниковые записи и песни военных лет в современных авторских аранжировках. Передвижная выставка «Этот день мы приближали…» будет открыта в фойе театра с 1 октября по 17 октября: её можно посетить и взять на память бумажного журавлика – символ проекта.

В день концерта в 18:00 организуют чтения стихов победителей литературно-поэтического конкурса «Память о Великой войне...», который проходит на сайте «Птица-Победа». Концерт в зале начнётся в 19:00.

Все желающие смогут посетить выставку, поэтические чтения и выступление Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» бесплатно. Регистрация обязательна, пройти её можно на официальном сайте проекта «Птица-Победа».

Отметим, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и объединяет музыку, литературу, музейное дело и живое свидетельство эпохи в едином культурном пространстве, обращённом к разным поколениям. Центральной темой стало осмысление подвига поколения победителей через современный художественный язык и личные истории людей, переживших войну. В рамках тура Юлия Пересильд также посетит Тулу, Тверь, Наро-Фоминск, Великий Новгород, Ковров и Смоленск.

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