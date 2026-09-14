Новый спектакль покажут на сцене Псковского театра кукол в сентябре
Премьера спектакля «Волшебное кольцо» состоится в Псковском театре кукол 19 сентября в 12:00. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Кроме того, 20 сентября также в 12:00 театр приглашает зрителей на спектакль «Любопытный слонёнок».
Ранее сообщалось, что актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд посетит города воинской славы с авторскими концертами в рамках проекта «Птица-Победа». 17 октября мероприятие, посвящённое 85-летию битвы под Москвой, состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.
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