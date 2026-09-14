Новый спектакль покажут на сцене Псковского театра кукол в сентябре

17:49, 14 сентября 2026, ПАИ

Премьера спектакля «Волшебное кольцо» состоится в Псковском театре кукол 19 сентября в 12:00. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кроме того, 20 сентября также в 12:00 театр приглашает зрителей на спектакль «Любопытный слонёнок».

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд посетит города воинской славы с авторскими концертами в рамках проекта «Птица-Победа». 17 октября мероприятие, посвящённое 85-летию битвы под Москвой, состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.