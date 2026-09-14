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Общество

Часть объектов Псковского музея-заповедника закрыта 14 сентября

График выходных дней на 14 и 15 сентября опубликовал Псковский музей-заповедник. О режиме работы объектов ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сегодня, 14 сентября, выходной день объявлен на следующих объектах: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, Картинная галерея, Поганкины палаты, Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Музей-усадьба С. В. Ковалевской и Музей истории города Печоры.

При этом в этот день доступны для посещения ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла», а также Покровская башня.

Завтра, 15 сентября, выходной день ожидает посетителей Двора Постникова, Палат у Сокольей башни (Дома Ксёндза), Мемориального музея-квартиры Ю. П. Спегальского и Музея-квартиры В. И. Ленина.

Ранее сообщалось, что сегодня, 14 сентября, будет закрыт для посещения Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

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