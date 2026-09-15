Псковичей приглашают на концерты органной музыки 16 и 17 сентября

07:45, 15 сентября 2026, ПАИ

В Печорах пройдут концерты органной музыки. Перед слушателями выступит заслуженный артист Удмуртии, лауреат международных конкурсов, артист Московского международного Дома музыки, солист Белгородской и Курской филармоний Тимур Халиуллин. Об этом ПАИ сообщилли организаторы.

Концерты состоятся 16 сентября в 18:00 и17 сентября в 16:00.

Концерты пройдут в кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а). Орган, расположенный здесь, построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов в России. Кроме того, печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области.