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23 преступников и 16 пропавших без вести нашли псковские полицейские в ходе операции «Розыск»

Полиция выявила в Псковской области 23 граждан, находившихся в розыске за совершение преступлений на территории других государств, а также установила местонахождение 16 человек, которые разыскивались как пропавшие без вести. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» прошел 13 и 14 марта.

В частности, в период операции сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Великолукский» совместно с Управлением уголовного розыска УМВД России по Псковской области нашли 25-летнего гражданина Белоруссии, разыскиваемого за совершение разбоя.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки 13 марта совместно с Управлением уголовного розыска УМВД России по Псковской области выявили 26-летнего гражданина Российской Федерации, разыскиваемого ГУ МВД России по Краснодарскому краю за совершение кражи. Фигурант задержан.

Сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД 14 марта совместно с УФСИН России по Псковской области установили местонахождение 33-летнего гражданина Молдовы, которого искали правоохранительные органы республики за совершение преступления.

Операцию, направленную на стабилизацию оперативной обстановки в регионе, активизацию розыска и задержания скрывшихся преступников, а также установление местонахождения лиц, пропавших без вести, полиция провела во взаимодействии с представителями УФСИН и УФССП России по Псковской области, военной комендатуры и территориальными органами МВД России на районном уровне.

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