Устроивший смертельное ДТП в Пскове блогер задержан за стритрейсинг в центре Петербурга

21:27, 27 июня 2025, ПАИ

В Санкт-Петербурге блогера задержали за опасное автошоу. В 2012 году мужчину осудили за ДТП со смертельном исходом в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В интернете сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на видеозапись, где водитель автомобиля Mercedes-Benz устроил автошоу с пробуксовкой колёс на проезжей части. В это время его друг снимал всё происходящее на камеру. После этого видео было опубликовано в соцсетях.

Как позже выяснили полицейские, инцидент произошёл 25 апреля на Гончарной улице в центре Санкт-Петербурга.

Следователи УМВД России по Центральному району города возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

«Установив личность лихача, оперативники уголовного розыска регионального главка нагрянули к нему в квартиру на Гжатской улице. Вначале 33-летний правонарушитель пытался оправдаться, уверяя, что не занимается подобным и опубликованное видео снято очень давно. Однако записи с камер системы городского видеонаблюдения говорили об обратном», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2012 году мужчина, находясь за рулём мотоцикла, стал виновником смертельного ДТП. В тот день погибла 17-летняя девушка. Выйдя из места лишения свободы, молодой человек начал вести блог в социальных сетях, основанный на видеороликах с опасным вождением. На некоторых из них присутствовала маленькая дочь лихача. Полицейские детально изучат контент блогера, после чего дадут соответствующую правовую оценку.

Кроме того, по оперативным данным, блогер может быть причастен к теневым схемам, связанным с обналичиванием денег и криптовалютой.

Сейчас мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий и избрания меры пресечения.